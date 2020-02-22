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Espreso.tvОбществоПредседатель Тернопольской ОГА подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из Китая

Председатель Тернопольской ОГА подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из Китая


фото: ukrinform.ua
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из эпицентра вспышки коронавируса в Китае

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Отмечается, что в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

Читайте также: Новые Санжары. А зачем нужно государство?

  • 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.
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