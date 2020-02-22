Председатель Тернопольской ОГА подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из Китая

22 февраля, 2020, 15:27

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из эпицентра вспышки коронавируса в Китае

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Отмечается, что в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

Читайте также: Новые Санжары. А зачем нужно государство?