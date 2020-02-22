Председатель Тернопольской ОГА подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из Китая
22 февраля, 2020, 15:27
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из эпицентра вспышки коронавируса в Китае
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.
Отмечается, что в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.
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- 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.
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