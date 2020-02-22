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Espreso.tvМирНужно действовать быстро, прежде чем окно возможностей для сдерживания коронавируса закроется, - глава ВОЗ

Нужно действовать быстро, прежде чем окно возможностей для сдерживания коронавируса закроется, - глава ВОЗ


фото: REUTERS
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал мобилизовать усилия для сдерживания коронавируса

Об этом Гебреисус заявил в интервью CNBC, сообщает "Укринформ" .

По его словам, шансов на сдерживание распространения коронавируса каждый день меньше.

"Окно возможностей еще существует, но оно сужается. Нужно действовать быстро, прежде чем оно совсем закроется", - сказал Гебреисус.

Он добавил, что эта вспышка все еще может пойти в любом направлении.

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