Нужно действовать быстро, прежде чем окно возможностей для сдерживания коронавируса закроется, - глава ВОЗ
22 февраля, 2020, 22:04
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал мобилизовать усилия для сдерживания коронавируса
Об этом Гебреисус заявил в интервью CNBC, сообщает "Укринформ" .
По его словам, шансов на сдерживание распространения коронавируса каждый день меньше.
"Окно возможностей еще существует, но оно сужается. Нужно действовать быстро, прежде чем оно совсем закроется", - сказал Гебреисус.
Он добавил, что эта вспышка все еще может пойти в любом направлении.
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- В течение пятницы, 21 февраля 2020 года, количество умерших вследствие заражения коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2345, подтверждено 76 тыс. 288 случаев заражения
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