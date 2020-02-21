В МЗ опровергли, что Скалецкая покидала Новые Санжары

21 февраля, 2020, 17:52

21 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает Еспресо.TV .

По его словам, глава МОЗ Зоряна Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.

"Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно, и долго общается с нашими гражданами - если вы на связи с ними, просьба чтобы они это подтвердили. Она находится в "Новых Санжарах", - заявил Коваль.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что начальник медицинского центра Александр Блинов просто ошибся в том, что Скалецкая покидала базу.