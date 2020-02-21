В МЗ опровергли, что Скалецкая покидала Новые Санжары
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает Еспресо.TV .
По его словам, глава МОЗ Зоряна Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.
"Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно, и долго общается с нашими гражданами - если вы на связи с ними, просьба чтобы они это подтвердили. Она находится в "Новых Санжарах", - заявил Коваль.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что начальник медицинского центра Александр Блинов просто ошибся в том, что Скалецкая покидала базу.
- Напомним, утром 21 февраля Зоряна Скалецкая заявила, что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар
- Позже СМИ распространили информацию, что Зоряна Скалецкая уехала из Новых Санжар, куда доставили на карантин эвакуированных из китайского Уханя. Информацию распространил телеканал 24 со ссылкой на экс-депутата Мосийчука, что обнародовал в соцсетях сюжет телеканала "НАШ"
- Впоследствии, Скалецкая обнародовала сообщение из санатория, где подтвердила, что проведет вместе с эвакуированными 14 дней карантина
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