Скалецкая останется на карантин в Новых Санжарах

21 февраля, 2020, 15:29

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая таки останется вместе с эвакуированными из Китая в санатории Новых Санжар

Об этом руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила в Facebook.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.

Скалецкая добавила, что ночью вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в санатории, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм.

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону наблюдения", - отметила министр.