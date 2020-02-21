Скалецкая останется на карантин в Новых Санжарах
21 февраля, 2020, 15:29
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая таки останется вместе с эвакуированными из Китая в санатории Новых Санжар
Об этом руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила в Facebook.
"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.
Скалецкая добавила, что ночью вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в санатории, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм.
"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону наблюдения", - отметила министр.
- Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что Зоряна Скалецкая поехала из Новых Санжар, куда доставили на карантин эвакуированных из китайского Уханя. Информацию распространил телеканал 24 со ссылкой на экс-депутата Мосийчука, что обнародовал в соцсетях сюжет телеканала "НАШ".
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