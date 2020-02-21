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Espreso.tvОбществоСкалецкая заявила, что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар

Скалецкая заявила, что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что будет руководить ведомством при помощи скайпа, пока будет находиться на каратине вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УП.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - сказала Скалецкая.

Министр еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медицинском центре будет гарантией того, что власть осуществила все необходимые вопросы по безопасности мероприятия.

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