Скалецкая заявила, что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар

21 февраля, 2020, 08:53

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что будет руководить ведомством при помощи скайпа, пока будет находиться на каратине вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УП.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - сказала Скалецкая.

Министр еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медицинском центре будет гарантией того, что власть осуществила все необходимые вопросы по безопасности мероприятия.