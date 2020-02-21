Скалецкая заявила, что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар
21 февраля, 2020, 08:53
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что будет руководить ведомством при помощи скайпа, пока будет находиться на каратине вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары
Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УП.
"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - сказала Скалецкая.
Министр еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медицинском центре будет гарантией того, что власть осуществила все необходимые вопросы по безопасности мероприятия.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев с китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил , что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- Во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека .
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