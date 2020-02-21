Уайлдер - Фьюри: определились официальные гонорары боксеров
21 февраля, 2020, 13:40
Стали известны официальные гонорары, которые получат Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри за бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, за поединок в Лас-Вегасе каждый из боксеров получит по $5 млн гарантированного гонорара. Деонтею Уайлдер и Тайсону Фьюри гарантированно выплатят по $25 млн дополнительных выплат.
Боксеры получат процент от проданных трансляций pay-per-view.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш.
- 19 февраля знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что считает Уайлдера фаворитом в реванше против Фьюри.
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