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Espreso.tvСпортУайлдер - Фьюри: определились официальные гонорары боксеров

Уайлдер - Фьюри: определились официальные гонорары боксеров


фото: Getty Images
Стали известны официальные гонорары, которые получат Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри за бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, за поединок в Лас-Вегасе каждый из боксеров получит по $5 млн гарантированного гонорара. Деонтею Уайлдер и Тайсону Фьюри гарантированно выплатят по $25 млн дополнительных выплат.

Боксеры получат процент от проданных трансляций pay-per-view.

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