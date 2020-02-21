"Ювентус" хочет купить звездного форварда "Манчестер Сити"
21 февраля, 2020, 16:09
Форвард английского "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в летнее трансферное окно может стать игроком итальянского "Ювентуса"
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, главный тренер "Юве" Маурицио Сарре лично заинтересован в форварде сборной Бразилии. "Манчестер Сити" будет препятствовать трансферу Жезуса, в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона.
"Ман Сити" подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому англичанам нужно сокращать расходы. Клуб оценивает 22-летнего футболиста в 70 млн евро.
В текущем сезоне Габриэль Жезус провел 34 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицированный из еврокубков "Манчестер Сити" не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
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