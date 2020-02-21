"Ювентус" хочет купить звездного форварда "Манчестер Сити"

21 февраля, 2020, 16:09

Форвард английского "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в летнее трансферное окно может стать игроком итальянского "Ювентуса"

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, главный тренер "Юве" Маурицио Сарре лично заинтересован в форварде сборной Бразилии. "Манчестер Сити" будет препятствовать трансферу Жезуса, в связи с отстранением клуба от еврокубков на два сезона.

"Ман Сити" подвергнется большим финансовым нагрузкам, поэтому англичанам нужно сокращать расходы. Клуб оценивает 22-летнего футболиста в 70 млн евро.

В текущем сезоне Габриэль Жезус провел 34 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.