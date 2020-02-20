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Espreso.tvОбществоПосольство Украины обещает поддерживать контакт с девушкой, которую отказались эвакуировать с собакой

Посольство Украины обещает поддерживать контакт с девушкой, которую отказались эвакуировать с собакой


фото: Instagram
Посольство Украины в КНР объяснило ситуацию, сложившуюся с девушкой, которой отказали в эвакуации из Уханя со своей собакой

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило дать Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не дали  согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, посольство обратилось к китайским властям, в частности, правительства провинции Хубэй, с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся на то время документам. Однако разрешение получить не удалось.

"Важно понимать, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории Китайской Народной Республики является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Представителями китайских ветеринарных служб обеспечивается жесткий контроль наличия у владельцев животных соответствующего пакета документов, в частности, что касается паспорта международного образца, а также календаря вакцин. Отсутствие надлежаще оформленных документов по вакцинации домашних животных является основанием для контролирующих органов КНР для отказа в их вывозе, поскольку такие любимцы могут быть носителями инфекционных заболеваний или носителями опасных для человека вирусов", - говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах посольство предложило Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной.

"Госпожа Зинченко отказалась - сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных от 17 февраля с.г., выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантину КНР в г. Гуанчжоу. Напомним, что Гуанчжоу - это город, который находится на расстоянии мажет 1000 км от Уханя, в то время как вылет Анастасии должен быть именно из г. Ухань. Кроме того, в документе указано, что животное прибывает "с незараженной территории", - говорится в сообщении.

Посольством был в этот же день направлен запрос компетентным китайским органам о разрешении на эвакуацию граждан, в котором отдельно еще раз выражена просьба рассмотреть возможность перемещения собаки А.Зинченко через государственную границу КНР с учетом обновленного пакета документов.

"И на этот раз получить разрешение на вывоз домашнего животного, несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение, нам не удалось. При этом разрешение на эвакуацию самой госпожи Зинченко было получено", - говорится в сообщении.

Посольство отметил, что повторно предложили нашей соотечественницы эвакуироваться самой, а в отношении собаки еще раз обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на ее вывоз в виде исключения. Но разрешения нам так и не предоставили. Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки.

  • Напомним, украинка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.
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