Самолет SkyUp, который эвакуировал украинцев из Китая, прошел дезинфекцию

20 февраля, 2020, 15:29

Самолет SkyUp, который осуществлял эвакуацию из Китая, прошел процедуру дезинфекции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются к месту обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрыт на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - говорится в сообщении.

Напомним, что самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуированными из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отбыл в Международный аэропорт "Харьков".