"Ювентус" заплатит космические деньги за звезду МЮ

20 февраля, 2020, 18:42

Итальянский "Ювентус" готов заплатить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба 50 млн евро и отдать англичанам Аарона Рэмзи, который оценивается в 40 млн евро

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах 26-летнего француза также заинтересованы испанский "Реал" и французский ПСЖ, однако сам Погба хочет снова играть за итальянский "Ювентус".

Погба защищает цвета МЮ с лета 2016-го года, перейдя из "Ювентуса" за 105 млн евро.Тепер итальянцы готовы вернуть француза за 50 млн евро и Аарона Рэмзи, который оценивается в 40 млн евро

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.