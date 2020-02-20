"Ювентус" заплатит космические деньги за звезду МЮ
20 февраля, 2020, 18:42
Итальянский "Ювентус" готов заплатить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба 50 млн евро и отдать англичанам Аарона Рэмзи, который оценивается в 40 млн евро
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах 26-летнего француза также заинтересованы испанский "Реал" и французский ПСЖ, однако сам Погба хочет снова играть за итальянский "Ювентус".
Погба защищает цвета МЮ с лета 2016-го года, перейдя из "Ювентуса" за 105 млн евро.Тепер итальянцы готовы вернуть француза за 50 млн евро и Аарона Рэмзи, который оценивается в 40 млн евро
В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба.
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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