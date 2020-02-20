"Шахтер" - "Бенфика": Тайсон почтил память Коби Брайанта перед началом матча
20 февраля, 2020, 20:53
Полузащитник "Шахтера" Тайсон вышел на предматчевую разминку в футболке под номером 24 и с фамилией знаменитого Коби Брайанта
Об этом сообщает "Трибуна".
Бразилец вышел в футболке с игровым номером баскетболиста (Коби Брайант выступал под 8-м и 24-м номерами) и его фамилией на предматчевую разминку перед встречей с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
После первого тайма счет в матче "Шахтер" - "Бенфика" 0:0.
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- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
- 28 января бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики книги, которую писал вместе с Коби Брайантом, после того как узнал о смерти спортсмена.
- 29 января во Лос-Анджелесе нашли тела всех девяти погибших в авиакатастрофе вертолета Брайанта.
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