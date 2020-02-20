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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Бенфика": Тайсон почтил память Коби Брайанта перед началом матча

"Шахтер" - "Бенфика": Тайсон почтил память Коби Брайанта перед началом матча


фото: ua.tribuna.com
Полузащитник "Шахтера" Тайсон вышел на предматчевую разминку в футболке под номером 24 и с фамилией знаменитого Коби Брайанта

Об этом сообщает "Трибуна".

Бразилец вышел в футболке с игровым номером баскетболиста (Коби Брайант выступал под 8-м и 24-м номерами) и его фамилией на предматчевую разминку перед встречей с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

После первого тайма счет в матче "Шахтер" - "Бенфика" 0:0.

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