В США нашли тела всех 9 погибших в аварии веротольота Брайанта

29 января, 2020, 10:46

В Лос-Анджелесе нашли тела всех девяти погибших людей в авиакатастрофе вертолета знаменитого американского баскетболиста НБА Коби Брайанта

Об этом сообщает ESPN .

Тела девяти человек, погибших в результате аварии вертолета Коби Брайанта, были извлечены из-под обломков. Останки погибших были доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Офис судмедэксперта уже подтвердил, что Брайант был среди погибших в результате аварии вертолета в Калифорнии. Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи подтвердили лица четырех жертв авиакатастрофы. Среди них, кроме Барйанта, Джон Альтобелли, Сара Честер и пилот Ара Зобаян.

Специалисты продолжают работу над подтверждением лиц остальных жертв авиакатастрофы.

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