В США нашли тела всех 9 погибших в аварии веротольота Брайанта
29 января, 2020, 10:46
В Лос-Анджелесе нашли тела всех девяти погибших людей в авиакатастрофе вертолета знаменитого американского баскетболиста НБА Коби Брайанта
Об этом сообщает ESPN .
Тела девяти человек, погибших в результате аварии вертолета Коби Брайанта, были извлечены из-под обломков. Останки погибших были доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.
Офис судмедэксперта уже подтвердил, что Брайант был среди погибших в результате аварии вертолета в Калифорнии. Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи подтвердили лица четырех жертв авиакатастрофы. Среди них, кроме Барйанта, Джон Альтобелли, Сара Честер и пилот Ара Зобаян.
Специалисты продолжают работу над подтверждением лиц остальных жертв авиакатастрофы.
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- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
- 28 января бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики книги , которую писал вместе с баскетболистом Коби Брайантом, после того как узнал о смерти спортсмена.
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