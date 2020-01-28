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Espreso.tvСпортКоэльо уничтожил черновики книги, которую писал вместе с Брайантом

Коэльо уничтожил черновики книги, которую писал вместе с Брайантом


фото: AP
Известный бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал, что уничтожил черновики книги, которую писал вместе с баскетболистом Коби Брайантом, после того как узнал о смерти спортсмена

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на The Washington Post.

Коэльо и Брайант несколько месяцев работали над совместным проектом - книгой, идея которой заключалась в том, чтобы вдохновить детей с ограниченными возможностями преодолеть их проблемы с помощью спорта.

"Я удалил черновики, без него нет смысла их публиковать. Это не прибавило бы ничего важного ни ему, ни его семье. Когда-нибудь я напишу о вещах, о которых я узнал от Коби, и о том, насколько он был великим", - сказал писатель.

Брайант, перед смертью опубликовал автобиографию и несколько фэнтези-книг, был давним поклонником "Алхимика" Коэльо, и хотел создать совместный проект с известным писателем еще в 2016 году.

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