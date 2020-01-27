В авиакатастрофе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант: все, что известно

27 января, 2020, 12:33

26 января в авиакатастрофе неподалеку Лос-Анджеласа погиб знаменитый американский баскетболист Коби Брайант

Вчерашний вечер потряс весь спортивный мир: вертолет Sikorsky S-76, на борту которого был выдающийся баскетболист НБА 41-летний Коби Брайант, врезался в один из холмов, в городе Калабасас неподалеку от Лос-Анджеласа (штат Калифорния) - все погибли.

По информации Los Angeles Times , кроме легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, на борту вертолета находилось его 13-летняя дочь Джанна, ее партнерша по команде Алисса, а также и родители девочки - Кэрри и Джон Альтобелли. Шестой жертвой стала ассистентка тренера баскетбольной команды колледжа Оранж-Коста Кристина Мозер. Имя пилота, а также еще двух жертв, пока неизвестны.

Как сообщает Mirror , вертолет вылетел из округа Ориндж, в Калифорнии, и направлялся в город Таузанд-Окс, на тренировку дочери Брайанта Джанни. Согласно данным радара, вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл, в течение 10-15 минут, после чего врезался в холм в Калабасасе, который находится в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Одной из возможных причин аварии называют плохую видимость из-за сильного тумана в районе Калифорнии.

Видео с места катастрофы:

На событие отреагировали звезды украинского и мирового спорта:

"Разбитое сердце. Мое самое большое вдохновение. Легенда. Мамба - навсегда!", - написала теннисистка Элина Свитолина.

"Несомненно .. Легенда .. один из лучших баскетболистов сучасности..и моих любимых игроков НБА. Покойся с миром", - выразил сожаление борец Жан Беленюк.

"Тебя всегда будут помнить", - сказал баскетболист НБА Святослав Михайлюк в instagram-stories ..

"Новость, которую я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде. Покойся с миром, Мамба", - написал Станислав Медведенко, который в свое время вместе с Брайантом защищал цвета "Лейкерс".

"Печально слышать страшные новости о смерти Кобе и его дочери Джанни. Кобе был настоящей легендой и вдохновителем для многих. Сочувствую его семье и друзьям, а также семьям всех, кто потерял жизнь вследствие аварии. RIP Легенда", - выразил соболезнования португальский футболист Криштиану Роналду .

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

"Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джина погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую. Я любил Коби, он был для меня как младший брат", - сказал американский баскетболист Майкл Джордан.

"Words can not describe the pain I'm feeling. I loved Kobe - he was like a little brother to me. We used to talk often and I will miss those conversations very much." https://t.co/2Pj6UQfbAU - Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020

В Брайанта осталось трое детей - 17-летняя Наталья, 4-летняя Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года. Жене баскетболиста, Ванессе Лейн - 38 лет.

41-летний Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Американец 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе сборной США баскетболист в 2008-м и 2012-м годах выигрывал золото Олимпийских игр.