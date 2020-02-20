Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/8 финала
20 февраля, 2020, 07:21
18-19 февраля были сыграны четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1: 0
Гол: Сауль, 4
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1
Голы: Холланд, 69, 77 - Неймар, 75
19 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4: 1
Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 1
Гол: Вернер, 58 (пен.)
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянский "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4: 1.
- 18 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
- 18 февраля "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!