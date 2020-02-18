Лига чемпионов: "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль"
18 февраля, 2020, 23:57
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Единственный гол во встрече был забит на 4-й минуте полузащитник "Атлетико" Сауль поразил ворота английского соперника "Ливерпуля".
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0
Гол: Сауль, 4
- 18 февраля нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
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