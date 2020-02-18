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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль"

Лига чемпионов: "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль"


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Единственный гол во встрече был забит на 4-й минуте полузащитник "Атлетико" Сауль поразил ворота английского соперника "Ливерпуля".

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0

Гол: Сауль, 4

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