Лига чемпионов: "Аталанта" Малиновского разгромила команду россиянина Черышева

19 февраля, 2020, 23:54

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянская "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет во встрече открыл нидерландский защитник Ганс Гатебур, отличившийся на 16-й минуте, а потом еще и на 63-й. В конце первого тайма свой гол забил и боснийский бомбардир Йосип Иличич.

Во втором тайме было забито два мяча, швейцарец Ремо Фройлер забил на 57-й за "Аталанту". А на 66-й минуте российский полузащитник "Валенсии" Черышев поставил точку голам в матче.

Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 81-й минуте матча.

Ответный матч состоится 10 марта в Испании

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

19 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4:1

Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66