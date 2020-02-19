Лига чемпионов: "Аталанта" Малиновского разгромила команду россиянина Черышева
19 февраля, 2020, 23:54
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянская "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет во встрече открыл нидерландский защитник Ганс Гатебур, отличившийся на 16-й минуте, а потом еще и на 63-й. В конце первого тайма свой гол забил и боснийский бомбардир Йосип Иличич.
Во втором тайме было забито два мяча, швейцарец Ремо Фройлер забил на 57-й за "Аталанту". А на 66-й минуте российский полузащитник "Валенсии" Черышев поставил точку голам в матче.
Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 81-й минуте матча.
Ответный матч состоится 10 марта в Испании
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
19 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4:1
Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66
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