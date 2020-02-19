 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Аталанта" Малиновского разгромила команду россиянина Черышева

Лига чемпионов: "Аталанта" Малиновского разгромила команду россиянина Черышева


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянская "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет во встрече открыл нидерландский защитник Ганс Гатебур, отличившийся на 16-й минуте, а потом еще и на 63-й. В конце первого тайма свой гол забил и боснийский бомбардир Йосип Иличич.

Во втором тайме было забито два мяча, швейцарец Ремо Фройлер забил на 57-й за "Аталанту". А на 66-й минуте российский полузащитник "Валенсии" Черышев поставил точку голам в матче.

Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 81-й минуте матча.

Ответный матч состоится 10 марта в Испании

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

19 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 4:1

Голы: Гатебур, 16, 63, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать