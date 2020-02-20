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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: гол Вернера принес "Лейпцигу" сенсационную победу над "Тоттенхэмом"

Лига чемпионов: гол Вернера принес "Лейпцигу" сенсационную победу над "Тоттенхэмом"


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкий "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Единственный гол во встрече был забит на 58-й минуте. Немецкий нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер реализовал пенальти на 58-й минуте матча.

10 марта команды встретятся в ответном матче, где решат судьбу путевки в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

19 февраля

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 1

Гол: Вернер, 58 (пен.)

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