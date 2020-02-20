Лига чемпионов: гол Вернера принес "Лейпцигу" сенсационную победу над "Тоттенхэмом"
20 февраля, 2020, 00:14
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкий "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" со счетом 1:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Единственный гол во встрече был забит на 58-й минуте. Немецкий нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер реализовал пенальти на 58-й минуте матча.
10 марта команды встретятся в ответном матче, где решат судьбу путевки в 1/8 финала ЛЧ.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
19 февраля
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 1
Гол: Вернер, 58 (пен.)
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянский "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4: 1.
- 18 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
- 18 февраля "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0.
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