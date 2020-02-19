 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИз-за Месси: "Барселона" созвала экстренное заседание правления клуба

Из-за Месси: "Барселона" созвала экстренное заседание правления клуба


фото: REUTERS
"Барселона" созвала внеочередное заседание правления клуба из-за скандала с травлей аргентинского футболиста Лионеля Месси в соцсетях

Об этом сообщает Diario Sport.

На заседании, которое состоится 19 февраля, будет присутствовать президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, четыре вице-президента и генеральный директор клуба Оскар Грау.

На встрече будет обсуждаться ситуация с компанией I3 Ventures, которой "Барселона", якобы, платила за поддержку Бартомеу и критику игроков во главе с Лионелем Месси в социальных сетях.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать