Из-за Месси: "Барселона" созвала экстренное заседание правления клуба

19 февраля, 2020, 15:16

"Барселона" созвала внеочередное заседание правления клуба из-за скандала с травлей аргентинского футболиста Лионеля Месси в соцсетях

Об этом сообщает Diario Sport.

На заседании, которое состоится 19 февраля, будет присутствовать президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, четыре вице-президента и генеральный директор клуба Оскар Грау.

На встрече будет обсуждаться ситуация с компанией I3 Ventures, которой "Барселона", якобы, платила за поддержку Бартомеу и критику игроков во главе с Лионелем Месси в социальных сетях.