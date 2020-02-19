Из-за Месси: "Барселона" созвала экстренное заседание правления клуба
19 февраля, 2020, 15:16
"Барселона" созвала внеочередное заседание правления клуба из-за скандала с травлей аргентинского футболиста Лионеля Месси в соцсетях
Об этом сообщает Diario Sport.
На заседании, которое состоится 19 февраля, будет присутствовать президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, четыре вице-президента и генеральный директор клуба Оскар Грау.
На встрече будет обсуждаться ситуация с компанией I3 Ventures, которой "Барселона", якобы, платила за поддержку Бартомеу и критику игроков во главе с Лионелем Месси в социальных сетях.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
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