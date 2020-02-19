"Манчестер Сити" придумал способ сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

19 февраля, 2020, 21:27

"Манчестер Сити" сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если добьется ускоренного рассмотрения дела в CAS

Об этом сообщает Reuters.

Из-за графика работы CAS (Спортивный арбитражный суд) слушания по делу английского клуба могут произойти только в начале 2021 года.

В случае ускоренного рассмотрения дела, которое может состояться в июле, "Манчестер Сити" идет на определенные риски, поскольку у сторон будет меньше времени для подготовки к слушаниям.

В случае обычного порядка рассмотрения дела окончательное решение будет вынесено только в начале 2021 г., поэтому "Манчестер Сити" сможет принять участие в турнире, если дисквалификацию отложат. Однако если решение CAS окажется отрицательным для МС, дисквалификация на участие в Лиге чемпионов перенесется на сезоны 2021/22 и 2022/23.

Отметим, если клуб не пойдет по одному из двух указанных выше путей, то, скорее всего, будет отстранен от участия в Лиге чемпионов при рассмотрении апелляции.