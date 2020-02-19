"Манчестер Сити" придумал способ сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Об этом сообщает Reuters.
Из-за графика работы CAS (Спортивный арбитражный суд) слушания по делу английского клуба могут произойти только в начале 2021 года.
В случае ускоренного рассмотрения дела, которое может состояться в июле, "Манчестер Сити" идет на определенные риски, поскольку у сторон будет меньше времени для подготовки к слушаниям.
В случае обычного порядка рассмотрения дела окончательное решение будет вынесено только в начале 2021 г., поэтому "Манчестер Сити" сможет принять участие в турнире, если дисквалификацию отложат. Однако если решение CAS окажется отрицательным для МС, дисквалификация на участие в Лиге чемпионов перенесется на сезоны 2021/22 и 2022/23.
Отметим, если клуб не пойдет по одному из двух указанных выше путей, то, скорее всего, будет отстранен от участия в Лиге чемпионов при рассмотрении апелляции.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицированный из еврокубков "Манчестер Сити" не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
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