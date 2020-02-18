Испанский клуб Лунина "Овьедо" прогнал главного тренера
18 февраля, 2020, 19:46
Испанский "Овьедо" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Хави Росадо
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Специалист работал с испанским коллективом первый сезон, начиная с 30 июня.
В зимнее трансферное окно к "Овьедо" присоединился украинский вратарь Андрей Лунин, под руководством Росадо голкипер провел все 6 матчей в стартовом составе.
После 28 тура Сегунды "Овьедо" идет на 19-м месте, команда находится в зоне вылета, отстает от 18-го "Альбасете" на 1 очко.
- 15 февраля Лунин заработал пенальти и стал виновником поражения от "Алькоркон" в матче второго дивизиона чемпионата Испании.
- Напомним, 31 января Андрей Лунин был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе.
- 10 февраля Лунина признали лучшим футболистом матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано".
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