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Espreso.tvСпортИспанский клуб Лунина "Овьедо" прогнал главного тренера

Испанский клуб Лунина "Овьедо" прогнал главного тренера


фото: realoviedo.es
Испанский "Овьедо" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Хави Росадо

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Специалист работал с испанским коллективом первый сезон, начиная с 30 июня.

В зимнее трансферное окно к "Овьедо" присоединился украинский вратарь Андрей Лунин, под руководством Росадо голкипер провел все 6 матчей в стартовом составе.

После 28 тура Сегунды "Овьедо" идет на 19-м месте, команда находится в зоне вылета, отстает от 18-го "Альбасете" на 1 очко.

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