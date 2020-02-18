Испанский клуб Лунина "Овьедо" прогнал главного тренера

18 февраля, 2020, 19:46

Испанский "Овьедо" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Хави Росадо

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Специалист работал с испанским коллективом первый сезон, начиная с 30 июня.

В зимнее трансферное окно к "Овьедо" присоединился украинский вратарь Андрей Лунин, под руководством Росадо голкипер провел все 6 матчей в стартовом составе.

После 28 тура Сегунды "Овьедо" идет на 19-м месте, команда находится в зоне вылета, отстает от 18-го "Альбасете" на 1 очко.