"Привез" пенальти: Лунин стал антигероем матча чемпионата Испании

15 февраля, 2020, 21:40

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин заработал пенальти и стал виновником поражения от "Алькоркона" в матче второго дивизиона чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

15 февраля Лунин вышел в стартовом составе "Овьедо" на матч 28-го тура Сегунды против "Алькоркон". На 39-й минуте игры за нарушение украинцем правил, в ворота его команды был назначен пенальти, а голкипер получил желтую карточку. Соперники сделали из одиннадцатиметрового счет 2: 0 в свою пользу.

В ответ "Овьедо" забил лишь один гол и уступил 1: 2. Команда имеет 29 очков, занимает 18-е место и находится рядом с зоной вылета. "Алькоркон" с 37 пунктами идет 9-м.

Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 7 матчей и пропустил 7 голов.