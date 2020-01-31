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Espreso.tvСпортБолельщики признали Лунина лучшим игроком января в "Овьедо"

Болельщики признали Лунина лучшим игроком января в "Овьедо"


фото: realoviedo.es
Украинский вратарь Андрей Лунин признан лучшим игроком "Овьедо" в январе

Об этом сообщает издание Fútbol Mahou в twitter.

В голосовании принимали участие болельщики, и признали Лунина лучшим игроком "Овьедо" в январе.

Андрей Лунин присоединился к испанскому "Овьедо" 15 января 2020 года. 20-летний голкипер сыграл 3 матча, в которых пропустил 4 мяча.

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