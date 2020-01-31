Болельщики признали Лунина лучшим игроком января в "Овьедо"
31 января, 2020, 14:31
Украинский вратарь Андрей Лунин признан лучшим игроком "Овьедо" в январе
Об этом сообщает издание Fútbol Mahou в twitter.
В голосовании принимали участие болельщики, и признали Лунина лучшим игроком "Овьедо" в январе.
Андрей Лунин присоединился к испанскому "Овьедо" 15 января 2020 года. 20-летний голкипер сыграл 3 матча, в которых пропустил 4 мяча.
#JugadorCincoEstrellas @RealOviedo en el mes de enero es ... ¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos pic.twitter.com/fhPexNSyzP- Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020
- 15 января Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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