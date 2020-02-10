Украинца Лунина признали самым лучшим игроком матча в Испании

10 февраля, 2020, 10:17

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин признан лучшим футболистом матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано"

Об этом сообщает Eldesmarque .

В матче 27 тура Сегунды против "Райо Вальекано" Лунин помог "Овьедо" добыть ничью 1: 1. Украинец за игру сделал 4 сейва и пропустил на 75-й минуте с пенальти.

"Очень хорошо проявил себя в первом тайме, почти отбил удар с пенальти. В общем, Лунин был лучшим в составе" Овьедо ", - говорится в комментарии к действиям вратаря.

В общем Лунин после перехода в "Овьедо" сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинца имеет 29 очков и находится на 18-м месте рядом с зоной вылета.

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