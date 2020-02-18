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Espreso.tvОбщество"Почувствовали, что удобрили идеологическую почву": экс-нардеп назвал наступление россиян шагом после работы пропагандистов

"Почувствовали, что удобрили идеологическую почву": экс-нардеп назвал наступление россиян шагом после работы пропагандистов

Народный депутат VIII созыва Игорь Луценко назвал наступление россиян на линии разведения войск частью плана, которому предшествовала работа пророссийских пропагандистов в Украине

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Помните главное. Непосредственные действия оружием нужны периодически для того, чтобы дополнять и усиливать пропагандистскую работу. Первую скрипку в этой гибридной агрессии играют россияне, формально "украинские" телеканалы, шарии и телеграмм-анонимщина. Очевидно, они почувствовали, что удобрили идеологическую почву достаточно, чтобы дальше давить военным путем. Подобные вещи просчитываются, а значит, расчет показывает, что настроения украинского общества как раз такие, что под этим ударом мы прогнемся. Молчание Банковой и неадекватная реакция информационных служб ООС пока показывает, что расчет правильный", - написал Луценко.

Экс-нардеп напомнил, что проукраинская часть общества предупреждала о такой возможности развития событий в случае уступок агрессору.

"Это как раз то, что предусматривали сотни диванных, кабинетных, окопных и уличных аналитиков, избитой цитатой Черчилля о и войне, и позоре. Война для России является средством принуждения Украины к подчинению воле Москвы. Кремль хочет, чтобы мы перекроили свое государство по их указаниям, так, как они хотят, иначе никакого мира не будет, иначе по нам будут стрелять и нас будут дальше убивать", - подчеркнул Луценко.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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