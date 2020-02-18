Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по умиротворению агрессора, - Корчинский

18 февраля, 2020, 09:33

Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский назвал наступление россиян на участке разведения сил крахом политики президента Владимира Зеленского

Об этом Корчинский написал в Facebook.

"Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по "разведению", формулы Штайнмайера, умиротворения агрессора, заискивания перед Путиным. Как вы думаете, какой вывод Зеленский сделает из этого краха? Отвечаю: продолжит политику, которая потерпела крах. Впрочем, вы и сами это знаете", - написал Корчинский.