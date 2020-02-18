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Espreso.tvОбществоНынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по умиротворению агрессора, - Корчинский

Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по умиротворению агрессора, - Корчинский

Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский назвал наступление россиян на участке разведения сил крахом политики президента Владимира Зеленского

Об этом Корчинский написал в Facebook.

"Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по "разведению", формулы Штайнмайера, умиротворения агрессора, заискивания перед Путиным. Как вы думаете, какой вывод Зеленский сделает из этого краха? Отвечаю: продолжит политику, которая потерпела крах. Впрочем, вы и сами это знаете", - написал Корчинский.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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