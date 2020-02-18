Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по умиротворению агрессора, - Корчинский
18 февраля, 2020, 09:33
Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский назвал наступление россиян на участке разведения сил крахом политики президента Владимира Зеленского
Об этом Корчинский написал в Facebook.
"Нынешний тяжелый бой в Золотом - это полный крах политики Зеленского по "разведению", формулы Штайнмайера, умиротворения агрессора, заискивания перед Путиным. Как вы думаете, какой вывод Зеленский сделает из этого краха? Отвечаю: продолжит политику, которая потерпела крах. Впрочем, вы и сами это знаете", - написал Корчинский.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена