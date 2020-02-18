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Espreso.tvОбществоЛитва обеспокоена наступлением россиян на Донбассе

Литва обеспокоена наступлением россиян на Донбассе


фото: delfi
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"Глубоко обеспокоен свежей военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация Минска невозможна без прекращения огня", - подчеркнул он.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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