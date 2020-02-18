Литва обеспокоена наступлением россиян на Донбассе
18 февраля, 2020, 10:42
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине
Об этом дипломат написал в своем Twitter.
"Глубоко обеспокоен свежей военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация Минска невозможна без прекращения огня", - подчеркнул он.
Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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