Лига Европы: спортивный директор "Бенфики" назвал самого известного футболиста "Шахтера"
18 февраля, 2020, 22:55
Спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку самым известным футболистом донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает A Bola.
Руй Кошта высказал свое мнение о сопернике "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы. Португалец считает, что "горняки" должны играть в Лиге чемпионов.
"Мы получили сильного соперника, но обе команды не должны здесь играть. "Бенфика" и "Шахтер" - команды уровня Лиги чемпионов. Тренер "Шахтера" Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специали", - сказал Коста.
В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенифку" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.
- 14 февраля полузащитник португальской "Бенфики" Габриэль был вынужден остановить тренировку из-за проблем со зрением.
- 6 февраля защитник португальской "Бенфики" Жардел травмировался и пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
- Напомним, 9 января "Бенфика" продала нападающего Родриго Де Томаса испанском "Эспаньолу" за 20 млн евро.
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