Лига Европы: спортивный директор "Бенфики" назвал самого известного футболиста "Шахтера"

18 февраля, 2020, 22:55

Спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку самым известным футболистом донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает A Bola.

Руй Кошта высказал свое мнение о сопернике "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы. Португалец считает, что "горняки" должны играть в Лиге чемпионов.

"Мы получили сильного соперника, но обе команды не должны здесь играть. "Бенфика" и "Шахтер" - команды уровня Лиги чемпионов. Тренер "Шахтера" Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специали", - сказал Коста.

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать лиссабонскую "Бенифку" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55.