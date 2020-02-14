"Бенфика" потеряла важного футболиста перед матчем Лиги Европы против "Шахтера"

14 февраля, 2020, 12:01

Полузащитник португальской "Бенфики" Габриэль вынужден остановить тренировку из-за проблем со зрением

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

У 26-летнего футболиста диагностировано поражение черепных нервов, которые отвечают за зрение. Срок возврата Габриэля на поле врачи не прогнозируют. Сейчас проводится терапия, чтобы хавбек не имел осложнений.

В текущем сезоне Габриэль провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

20 и 27 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы, лиссабонская "Бенфика" сыграет против донецкого "Шахтера".