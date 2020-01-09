"Бенфика" перед матчем с "Шахтером" продала экс-форварда "Реала"
9 января, 2020, 13:37
Португальская "Бенфика", которая является соперником "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, продала нападающего Родриго Де Томаса испанскому "Эспаньолу" за 20 млн евро
Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.
Каталонский "Эспаньол" выложил 20 млн евро за испанского форварда Родриго Де Томаса, который последние полгода провел в лиссабонской "Бенфике". Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на 6 лет.
В нынешнем сезоне Де Томас провел за "Бенфику" 17 матчей, в которых забил только 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. В чемпионате Португалии футболисту отличиться не удалось.
За карьеру нападающий успел сыграть за мадридский "Реал", "Вальядолид", "Кордобу" и "Райо Вальекано".
#RDTPerico !- RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 9 января 2020 г.
Benvingut!
¡Bienvenido!
Welcome!
欢迎!
https://t.co/cyh7hHL2L3 #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/3Tw4PfLtvS
- 16 декабря, по результатам жеребьевки Лиги Европы решилось что, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
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