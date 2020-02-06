Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы

6 февраля, 2020, 16:56

Защитник португальской "Бенфики" Жардел травмировался и пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".

У бразильца диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена. Он получил травму в матче Кубка Португалии против "Фамаликана", в котором лиссабонцы победили 3:2.

33-летний центральный защитник выступает за "Бенфику" с 2011 года. Он провел за португальцев 258 матчей и забил 16 голов. В нынешнем сезоне Жардел сыграл за "Бенфику" всего 10 матчей.

Первая игра между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове, повторная - 27 февраля в Лиссабоне.