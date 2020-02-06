Капитан "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы
6 февраля, 2020, 16:56
Защитник португальской "Бенфики" Жардел травмировался и пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".
У бразильца диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена. Он получил травму в матче Кубка Португалии против "Фамаликана", в котором лиссабонцы победили 3:2.
33-летний центральный защитник выступает за "Бенфику" с 2011 года. Он провел за португальцев 258 матчей и забил 16 голов. В нынешнем сезоне Жардел сыграл за "Бенфику" всего 10 матчей.
Первая игра между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове, повторная - 27 февраля в Лиссабоне.
- Напомним, 9 января "Бенфика" продала нападающего Родриго Де Томаса испанскому "Эспаньолу" за 20 млн евро.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-