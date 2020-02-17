Температурный рекорд в Киеве: самая теплая ночь за 140 лет наблюдений
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По словам метеоролиг, 15 февраля столбик термометра не опускался ночью ниже отметки + 2,3 ° С, что на 1,4 ° С теплее чем в 1950 году, когда был зафиксирован предыдущий температурный рекорд.
"Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 ° С, что на 0,1 ° С теплее чем в 1974 году", - добавили метеорологи.
Ранее метеорологи рассказали, что нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.
2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до + 10,7 ° С, что на 1,4 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.
Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигли + 7,9 ° С, что на 1,6 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.
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