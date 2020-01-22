Метеорологическая зима в Киеве еще не началась, - синоптики
Об этом сообщается на сайте Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.
В этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла.
Ученые рассказали, какой была погода в этот день 100 лет назад.
"Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км / ч), выпадал небольшой снег ", - говорится в сообщении.
По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав.
В 2018-2019 годах метеорологическая зима наступила 15 ноября и продолжалась до 4 марта, когда средняя температура воздуха в Киеве достигла + 5,4 °, что свидетельствует о приходе метеорологической весны.
- Напомним, 2019 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Киеве
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