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Espreso.tvОбществоМетеорологическая зима в Киеве еще не началась, - синоптики

Метеорологическая зима в Киеве еще не началась, - синоптики


фото: agriexpo
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатируют, что метеорологическая зима в столицу еще не пришла и рассказывают, какой была погода 100 лет назад на День соборности

Об этом сообщается на сайте Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

В этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла.

Ученые рассказали, какой была погода в этот день 100 лет назад.

"Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км / ч), выпадал небольшой снег ", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав.

В 2018-2019 годах метеорологическая зима наступила 15 ноября и продолжалась до 4 марта, когда средняя температура воздуха в Киеве достигла + 5,4 °, что свидетельствует о приходе метеорологической весны.

  • Напомним, 2019 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Киеве
  • В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым за 140 лет наблюдений

 

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