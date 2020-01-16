 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым за 140 лет наблюдений

В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым за 140 лет наблюдений

15 января во НАСА назвали 2019 года вторым самым теплым за все время наблюдений, на первом месте - 2016

Об этом сообщает " Общественное радио " со ссылкой на отчет NASA.

"Прошлое десятилетие (2010-2019 гг) стало самым теплым за всю историю наблюдений Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), начиная с 1880 года", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что самым теплым был 2016 год. Второе место занимает 2019 год. В Агентстве отмечают, что в прошлом году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в ХХ веке и на 1,11 градуса выше, чем в XIX в.

Ученые говорят, что с 1960 года каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее.

"Рост температур в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличение количества экстремальных явлений, как то тепловые волны, пожары и сильные осадки", - отметили ученые.

Также они добавили, что территория Арктики с 1970-х нагревалась в три раза быстрее, чем остальные земного шара.

  • Напомним, 15 января на докладе Всемирного экономического форума главной угрозой миру в ближайшие 10 лет назвали изменения климата
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать