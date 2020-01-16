В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым за 140 лет наблюдений

16 января, 2020, 09:19

15 января во НАСА назвали 2019 года вторым самым теплым за все время наблюдений, на первом месте - 2016

Об этом сообщает " Общественное радио " со ссылкой на отчет NASA.

"Прошлое десятилетие (2010-2019 гг) стало самым теплым за всю историю наблюдений Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), начиная с 1880 года", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что самым теплым был 2016 год. Второе место занимает 2019 год. В Агентстве отмечают, что в прошлом году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в ХХ веке и на 1,11 градуса выше, чем в XIX в.

Ученые говорят, что с 1960 года каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее.

"Рост температур в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличение количества экстремальных явлений, как то тепловые волны, пожары и сильные осадки", - отметили ученые.

Также они добавили, что территория Арктики с 1970-х нагревалась в три раза быстрее, чем остальные земного шара.