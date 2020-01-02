Обновлено 36 температурных рекордов: 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Киеве
Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, таким образом 2019 год оказался самым теплым с 1881 года.
Метеорологи отметили, что теплее нормы были все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов, и он стал самым теплым за весь период наблюдений.
Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 градусов тепла. Но в этом году, а именно 18 декабря, она поднялась до 15,2 градуса.
Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.
Холоднее вего было 9 января - 14,4 градуса мороза, теплее всего 13 августа, когда температура в тени достигала 35,0 градусов тепла.
Благодаря аномально теплому декабрю метеорологическая зима в столицу еще не пришла, добавили в обсерватории.
Осень-2019 в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года.
Недобор осадков наблюдался в каждом месяце, начиная с июня.
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