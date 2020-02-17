Российские оккупанты установили возле Керченского моста полицейские посты

17 февраля, 2020, 09:21

На подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска

Об этом сообщает пресс служба ГИБДД России.

Отмечается, что сотрудники российской полиции будут контролировать передвижения грузовых автомобилей и осматривать легковые.

До этого посты российской дорожно-патрульной службы работали по временной схеме. Теперь у Керченского моста стоят стационарные комплексы.

По данным ведомства, посты установили со стороны аннексированного Крыма и Краснодарского края России.