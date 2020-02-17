 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты установили возле Керченского моста полицейские посты

Российские оккупанты установили возле Керченского моста полицейские посты

На подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска

Об этом сообщает пресс служба ГИБДД России.

Отмечается, что сотрудники российской полиции будут контролировать передвижения грузовых автомобилей и осматривать легковые.

До этого посты российской дорожно-патрульной службы работали по временной схеме. Теперь у Керченского моста стоят стационарные комплексы.

По данным ведомства, посты установили со стороны аннексированного Крыма и Краснодарского края России.

  • Напомним, 23 декабря Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Открывать железную дорогу приехал лично президент РФ Владимир Путин.
  • Из-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив.
  • В Евросоюзе осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать