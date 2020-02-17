Российские оккупанты установили возле Керченского моста полицейские посты
17 февраля, 2020, 09:21
На подъездах к Керченскому мосту появились два пункта пропуска
Об этом сообщает пресс служба ГИБДД России.
Отмечается, что сотрудники российской полиции будут контролировать передвижения грузовых автомобилей и осматривать легковые.
До этого посты российской дорожно-патрульной службы работали по временной схеме. Теперь у Керченского моста стоят стационарные комплексы.
По данным ведомства, посты установили со стороны аннексированного Крыма и Краснодарского края России.
- Напомним, 23 декабря Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Открывать железную дорогу приехал лично президент РФ Владимир Путин.
- Из-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив.
- В Евросоюзе осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым.
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