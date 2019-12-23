Еще один шаг к насильственной интеграции с Россией, - в Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения в Крым

23 декабря, 2019, 19:09

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает ЕП.

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

Там отметили, что это шаг к изоляции Крыма от Украины.

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается" - отметили в ЕС.

В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов в украинские порты Азовского моря.

"Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что не признают аннексию Крыма со стороны РФ.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Россией Крымского полуострова" - подчеркнули в ЕС.