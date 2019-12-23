Еще один шаг к насильственной интеграции с Россией, - в Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения в Крым
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает ЕП.
"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.
Там отметили, что это шаг к изоляции Крыма от Украины.
"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается" - отметили в ЕС.
В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов в украинские порты Азовского моря.
"Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
В ЕС добавили, что не признают аннексию Крыма со стороны РФ.
"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Россией Крымского полуострова" - подчеркнули в ЕС.
- Напомним, 23 декабря оккупационная администрация во главе с Путиным открыла Керченский мост для пассажирских поездов.
- Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о смещении арок Керченского моста .
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