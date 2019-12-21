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Espreso.tvКрым - это УкраинаИз-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив

Из-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив


фото: krymr.com
Россия перекрыла на четыре дня для судоходства Керченский пролив из-за запуска железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, который должен осуществить Владимир Путин

Об этом сообщил председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко в facebook.

"20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток - с 21 по 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд ", - написал Клименко.

Об ограничении вблизи Керченского пролива сообщают и российские СМИ, объясняют это техническими проблемами. Отмечается, что судовладельцев и операторов водного транспорта призывают воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с ближайшей субботы до среды.

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