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Espreso.tvОбществоНа круизном лайнере у Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом

На круизном лайнере у Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом


фото: reuters
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-2019

Об этом сообщает японский телеканал NHK .

Сообщается, что на данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на остальной территории Японии за пределами лайнера.

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В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигла 70 500 человек. Погибли 1770 человек.

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