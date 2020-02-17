На круизном лайнере у Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом

17 февраля, 2020, 14:50

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-2019

Об этом сообщает японский телеканал NHK .

Сообщается, что на данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на остальной территории Японии за пределами лайнера.

Читайте также: Всем жителям шестидесятимиллионном провинции Хубэй запретили выходить из домов из-за коронавируса

Читайте также: Ученые из Китая назвали наиболее эффективные препараты против коронавируса

В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигла 70 500 человек. Погибли 1770 человек.