На круизном лайнере у Японии зафиксировали резкий скачек инфицирования коронавирусом
17 февраля, 2020, 14:50
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-2019
Об этом сообщает японский телеканал NHK .
Сообщается, что на данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на остальной территории Японии за пределами лайнера.
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В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигла 70 500 человек. Погибли 1770 человек.
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