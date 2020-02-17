В Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек
17 февраля, 2020, 08:02
По состоянию на 17 февраля в результате эпидемии коронавируса в Китае умерли уже 1770 человек
Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.
Согласно отчетов с 31 провинции (автономных районов, муниципалитетов) и синьцзянских производственно-строительного корпуса, по состоянию на конец суток 16 февраля было подтверждено 57934 случая (10644 из которых были тяжелыми случаями), в 10844 случаях выписаны пациенты были вылечены, 1770 случаев были смертельными " , - говорится в сообщении.
В общем В Китае было зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Напомним, за пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!