В Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек

17 февраля, 2020, 08:02

По состоянию на 17 февраля в результате эпидемии коронавируса в Китае умерли уже 1770 человек

Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Согласно отчетов с 31 провинции (автономных районов, муниципалитетов) и синьцзянских производственно-строительного корпуса, по состоянию на конец суток 16 февраля было подтверждено 57934 случая (10644 из которых были тяжелыми случаями), в 10844 случаях выписаны пациенты были вылечены, 1770 случаев были смертельными " , - говорится в сообщении.

В общем В Китае было зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, за пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.