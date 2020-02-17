 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек

В Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек


фото: www.reuters.com
По состоянию на 17 февраля в результате эпидемии коронавируса в Китае умерли уже 1770 человек

Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Согласно отчетов с 31 провинции (автономных районов, муниципалитетов) и синьцзянских производственно-строительного корпуса, по состоянию на конец суток 16 февраля было подтверждено 57934 случая (10644 из которых были тяжелыми случаями), в 10844 случаях выписаны пациенты были вылечены, 1770 случаев были смертельными " , - говорится в сообщении.

В общем В Китае было зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, за пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать