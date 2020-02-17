Ученые из Китая назвали наиболее эффективные препараты против коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них наиболее эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать.
Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференции заявил, что эксперименты показали, что Хлорохинфосфат (противомалярийный лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.
Фавипиравир (препарат от гриппа) в ходе исследований показывает, что он обладает очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.
Так же, по словам Чжана, Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал достаточно хорошую противовирусную активность против коронавируса на клеточном уровне.
"Для лечения тяжелых и критически больных пациентов были приняты новые продукты и технологии - в том числе, использование плазмы крови выздоровели людей. Уже 11 пациентов получали такую терапию плазмой - все их клинические показатели улучшались и не было явных побочных реакций ", - заявил Чжан.
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В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 70 500 человек. Погибли 1770 человек.
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