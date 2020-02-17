Китай: всем жителям 60-миллионной провинции Хубэй запретили выходить из домов из-коронавируса
17 февраля, 2020, 10:38
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов
Об этом сообщает South China Morning Post .
Как отмечается, на улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Также людям запретили собираться ради маджонг или игр в карты.
За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.
Отметим, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигла 1770 человек.
По данным на север, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса достигло 70 548 человек. Из них сейчас болеют 57934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
Читайте также
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-