Китай: всем жителям 60-миллионной провинции Хубэй запретили выходить из домов из-коронавируса

17 февраля, 2020, 10:38

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов

Об этом сообщает South China Morning Post .

Как отмечается, на улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Также людям запретили собираться ради маджонг или игр в карты.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Отметим, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигла 1770 человек.

По данным на север, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса достигло 70 548 человек. Из них сейчас болеют 57934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.