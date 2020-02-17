 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитай: всем жителям 60-миллионной провинции Хубэй запретили выходить из домов из-коронавируса

Китай: всем жителям 60-миллионной провинции Хубэй запретили выходить из домов из-коронавируса


фото: reuters
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов

Об этом сообщает South China Morning Post .

Как отмечается, на улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Также людям запретили собираться ради маджонг или игр в карты.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Отметим, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигла 1770 человек.

По данным на север, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса достигло 70 548 человек. Из них сейчас болеют 57934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать