Гвардиола и Стерлинг останутся в "Манчестер Сити" несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов
17 февраля, 2020, 14:52
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и вингер Стерлинг останутся в английском клубе, несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов
Об этом сообщает Sky Sports.
Футболисты и тренерский штаб "Манчестер Сити" провели беседу, по решению УЕФА об отстранении команды от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола и английский вингер Стерлинг приняли решение остаться в Англии, и не покидать клуб. Решение других исполнителей пока неизвестны.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
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