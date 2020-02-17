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Espreso.tvСпортГвардиола и Стерлинг останутся в "Манчестер Сити" несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов

Гвардиола и Стерлинг останутся в "Манчестер Сити" несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов


фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и вингер Стерлинг останутся в английском клубе, несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sky Sports.

Футболисты и тренерский штаб "Манчестер Сити" провели беседу, по решению УЕФА об отстранении команды от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола и английский вингер Стерлинг приняли решение остаться в Англии, и не покидать клуб. Решение других исполнителей пока неизвестны.

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