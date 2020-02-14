 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ювентус" хочет вернуть в Италию скандального футболиста

"Ювентус" хочет вернуть в Италию скандального футболиста


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" работает над возвращением в команду полузащитника МЮ Поля Погба

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 26-летнего француза также заинтересованы испанский "Реал" и французский ПСЖ, однако сам Погба хочет снова играть за итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" находится на втором месте, имея одинаковое количество очков с миланским "Интером". "Манчестер Юнайтед занимает восьмую позицию в АПЛ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать