"Ювентус" хочет вернуть в Италию скандального футболиста

14 февраля, 2020, 13:50

Туринский "Ювентус" работает над возвращением в команду полузащитника МЮ Поля Погба

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 26-летнего француза также заинтересованы испанский "Реал" и французский ПСЖ, однако сам Погба хочет снова играть за итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" находится на втором месте, имея одинаковое количество очков с миланским "Интером". "Манчестер Юнайтед занимает восьмую позицию в АПЛ.