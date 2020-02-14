"Ювентус" хочет вернуть в Италию скандального футболиста
14 февраля, 2020, 13:50
Туринский "Ювентус" работает над возвращением в команду полузащитника МЮ Поля Погба
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 26-летнего француза также заинтересованы испанский "Реал" и французский ПСЖ, однако сам Погба хочет снова играть за итальянский "Ювентус".
В нынешнем сезоне Погба провел за МЮ всего шесть матчей. Большую часть хавбек пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре 26-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" находится на втором месте, имея одинаковое количество очков с миланским "Интером". "Манчестер Юнайтед занимает восьмую позицию в АПЛ.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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