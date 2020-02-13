Телеканал АТR, которому остановили финансирование, может прекратить вещание на Крым с 14 февраля
13 февраля, 2020, 18:27
13 февраля директору телеканала АТR Ленуру Ислямову пришло письмо, в котором сообщается, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить трансляцию на Крым за долги
Об этом повидомиляе телеканал ATR.
В письме сказано, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, вещающих на оккупированный Крым.
"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.
Общая сумма долга составила 368 тыс. 859 грн.
- Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета
- 10 февраля на канале вновь заявили о заблокированных счетах и отсутствии финансирования из госбюджета
- 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-