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Espreso.tvОбществоТелеканал АТR, которому остановили финансирование, может прекратить вещание на Крым с 14 февраля

Телеканал АТR, которому остановили финансирование, может прекратить вещание на Крым с 14 февраля


фото: ATR
13 февраля директору телеканала АТR Ленуру Ислямову пришло письмо, в котором сообщается, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить трансляцию на Крым за долги

Об этом повидомиляе телеканал ATR.

В письме сказано, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, вещающих на оккупированный Крым.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.

Общая сумма долга составила 368 тыс. 859 грн.

  • Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета
  • 10 февраля на канале вновь заявили о заблокированных счетах и отсутствии финансирования из госбюджета
  • 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках
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