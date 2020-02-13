Телеканал АТR, которому остановили финансирование, может прекратить вещание на Крым с 14 февраля

13 февраля, 2020, 18:27

13 февраля директору телеканала АТR Ленуру Ислямову пришло письмо, в котором сообщается, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить трансляцию на Крым за долги

Об этом повидомиляе телеканал ATR.

В письме сказано, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, вещающих на оккупированный Крым.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.

Общая сумма долга составила 368 тыс. 859 грн.