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Espreso.tvОбществоНовые соглашения для распределения недр и инвестиционный атлас: Гончарук рассказал об изменениях для собственной добычи газа Украиной

Новые соглашения для распределения недр и инвестиционный атлас: Гончарук рассказал об изменениях для собственной добычи газа Украиной


фото: reuters
Кабинет министров Украины работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба в Telegram.

"На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - отметил премьер.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги ", - добавил он.

  • Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.

  • До этого в компании заявляли, что стратегию "Нафтогаза" 20/20 , которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубов в год, невозможно реализовать.

  • Программа провалилась из-за того, что компания не получала новых лицензий на добычу газа, пояснил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

  • По данным Нафтогаза, за 2018 год в Украине было добыто 21 млрд кубов газа, что на 500 млн больше (или + 2%), чем в предыдущем году. Из них Укргаздобыча получила 15,5 млрд кубов или 73,8% от общего объема добычи в Украине.

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