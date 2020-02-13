Новые соглашения для распределения недр и инвестиционный атлас: Гончарук рассказал об изменениях для собственной добычи газа Украиной

13 февраля, 2020, 11:22

Кабинет министров Украины работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба в Telegram.

"На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - отметил премьер.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги ", - добавил он.