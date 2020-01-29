5 крупнейших месторождений Укргаздобычи истощены на 80%
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Мы часто говорим о значительной истощение месторождений. Так, вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании":
1. Шебелинское - 89%
2. Западно-Крестищенское - 90%
3. Яблуновское - 79%
4. Ефремовское - 82%
5. Мелехивське - 82%
"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "Гринфилд" - новые участки ", - говорится в сообщении.
Также в госкомпании напомнили, что за 2019 "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива, увеличила 15 млрд кубометров газа запасам и подготовили к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м3 газа .
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