5 крупнейших месторождений Укргаздобычи истощены на 80%

29 января, 2020, 14:55

5 крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы часто говорим о значительной истощение месторождений. Так, вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании":

1. Шебелинское - 89%

2. Западно-Крестищенское - 90%

3. Яблуновское - 79%

4. Ефремовское - 82%

5. Мелехивське - 82%

"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "Гринфилд" - новые участки ", - говорится в сообщении.

Также в госкомпании напомнили, что за 2019 "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива, увеличила 15 млрд кубометров газа запасам и подготовили к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м3 газа .