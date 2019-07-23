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Espreso.tvОбществоНафтогаз отказывается от плана добывать 20 млрд кубов газа к 2020 году

Нафтогаз отказывается от плана добывать 20 млрд кубов газа к 2020 году


фото: uprom
Стратегию "Нафтогаза" 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, невозможно реализовать

Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобыча, состоявшейся 22 июля, передает Liga.net .

По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.

"Наши месторождения - это выжатый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.

Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы около 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.

"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим доходность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена наблюдательным советом Нафтогаза.

Новая стратегия Укргаздобыча предусматривает:

  • поддержку базовой добычи газа, развитие существующей инфраструктуры и работу с наиболее эффективными скважинами;
  • ограничение бурения выбором только лучших скважин-кандидатов, где компания будет уверена в возвращении инвестиций;
  • внедрение диджитализации на месторождениях и обновление ИТ-инфраструктуры системы добычи для оптимизации затрат;
  • увеличение добычи жидких углеводородов;
  • привлечение мировых отраслевых компаний к сотрудничеству на истощенных нетрадиционных или крупных месторождениях: контракты по увеличению добычи (PEC), соглашения о разделе продукции (PSA).

По данным Нафтогаза, за 2018 год в Украине было добыто 21 млрд кубов газа, что на 500 млн больше (или + 2%), чем в предыдущем году. Из них Укргаздобыча получила 15,5 млрд кубов или 73,8% от общего объема добычи в Украине.

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