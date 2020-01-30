"Нас долго держали на нулевом пайке", - Коболев объяснил провал в добыче газа
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Мы работаем над тем, чтобы собственная добыча не уменьшался. Нафтогаз очень долго держали на нулевом пайке - нам не давали лицензий и мы не могли искать новые месторождения ", - отметил Коболев.
По его словам, программа по наращиванию добычи Укргаздобычи могла быть выполнена только при определенных условиях, среди которых - доступ к новым лицензиям.
"Если посмотреть на статистику отношений Укргаздобычи и Полтавского облсовета, мы постоянно получали отказы. Когда постоянно отказывают в лицензиях и возможности бурить, очень трудно находить новый газ ", - добавил председатель правления Нафтогаза.
В то же время он отметил, что по скорости отбора газа из старых месторождений Нафтогаз один из лучших среди добывающих компаний мира.
- Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.
- До этого у компании заявляли, что стратегию "Нафтогаза" 20/20 , которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубов в год, невозможно реализовать.
- По данным Нафтогаза, по 2018 года в Украине было добыто 21 млрд кубов газа, что на 500 млн больше (или + 2%), чем в предыдущем году. Из них Укргаздобыча получила 15,5 млрд кубов или 73,8% от общего объема добычи в Украине.
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