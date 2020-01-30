"Нас долго держали на нулевом пайке", - Коболев объяснил провал в добыче газа

30 января, 2020, 13:25

Программа наращивания добычи газа к 2020 году провалилась из-за того, что компания не получала новых лицензий на добычу газа

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Мы работаем над тем, чтобы собственная добыча не уменьшался. Нафтогаз очень долго держали на нулевом пайке - нам не давали лицензий и мы не могли искать новые месторождения ", - отметил Коболев.

По его словам, программа по наращиванию добычи Укргаздобычи могла быть выполнена только при определенных условиях, среди которых - доступ к новым лицензиям.

"Если посмотреть на статистику отношений Укргаздобычи и Полтавского облсовета, мы постоянно получали отказы. Когда постоянно отказывают в лицензиях и возможности бурить, очень трудно находить новый газ ", - добавил председатель правления Нафтогаза.

В то же время он отметил, что по скорости отбора газа из старых месторождений Нафтогаз один из лучших среди добывающих компаний мира.