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Espreso.tvОбщество"Нас долго держали на нулевом пайке", - Коболев объяснил провал в добыче газа

"Нас долго держали на нулевом пайке", - Коболев объяснил провал в добыче газа

Программа наращивания добычи газа к 2020 году провалилась из-за того, что компания не получала новых лицензий на добычу газа

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Мы работаем над тем, чтобы собственная добыча не уменьшался. Нафтогаз очень долго держали на нулевом пайке - нам не давали лицензий и мы не могли искать новые месторождения ", - отметил Коболев.

По его словам, программа по наращиванию добычи Укргаздобычи могла быть выполнена только при определенных условиях, среди которых - доступ к новым лицензиям.

"Если посмотреть на статистику отношений Укргаздобычи и Полтавского облсовета, мы постоянно получали отказы. Когда постоянно отказывают в лицензиях и возможности бурить, очень трудно находить новый газ ", - добавил председатель правления Нафтогаза.

В то же время он отметил, что по скорости отбора газа из старых месторождений Нафтогаз один из лучших среди добывающих компаний мира.

  • Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.
  • До этого у компании заявляли, что стратегию "Нафтогаза" 20/20 , которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубов в год, невозможно реализовать.
  • По данным Нафтогаза, по 2018 года в Украине было добыто 21 млрд кубов газа, что на 500 млн больше (или + 2%), чем в предыдущем году. Из них Укргаздобыча получила 15,5 млрд кубов или 73,8% от общего объема добычи в Украине.
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