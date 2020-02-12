Турция призывает НАТО и ЕС вмешаться в ситуацию в Идлибе

12 февраля, 2020, 13:28

Страны-члены НАТО, сам Альянс и страны Европы должны предоставить конкретную поддержку для разрешения ситуации в Сирии, в частности прекращение атак со стороны режима Асада в провинции Идлиб

Об этом министр национальной обороны Хулуси Акар сказал в интервью Associated Press, сообщает пресс-служба министерства .

"Страны-члены НАТО, НАТО, Европа и мировые министерства должны внимательно изучить это (атаки режима Асада в Идлибе) и оказать серьезную, конкретную поддержку. Люди, которые потеряли свои дома и семьи пытаются сделать что-то в отчаянии, что наоборот укрепляет экстремистов . И это, так или иначе, открывает путь к радикализации ", - сказал министр.

Читайте также: Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду: Будем наносить удары повсеместно

По его словам, гуманитарная ситуация в Идлибе приведет к усилению радикализации, эскалация ситуации приведет к новой волне беженцев, которая угрожает Европе и странам за ее пределами.

Он отметил, что Турция добивается, чтобы силы режима Асада немедленно прекратили атаки, придерживался режима прекращения огня и обеспечивали возвращения людей в свои дома и территорий.

Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил в ответ на артобстрел в Идлибе.