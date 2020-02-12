 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТурция призывает НАТО и ЕС вмешаться в ситуацию в Идлибе

Турция призывает НАТО и ЕС вмешаться в ситуацию в Идлибе

Страны-члены НАТО, сам Альянс и страны Европы должны предоставить конкретную поддержку для разрешения ситуации в Сирии, в частности прекращение атак со стороны режима Асада в провинции Идлиб

Об этом министр национальной обороны Хулуси Акар сказал в интервью Associated Press, сообщает пресс-служба министерства .

"Страны-члены НАТО, НАТО, Европа и мировые министерства должны внимательно изучить это (атаки режима Асада в Идлибе) и оказать серьезную, конкретную поддержку. Люди, которые потеряли свои дома и семьи пытаются сделать что-то в отчаянии, что наоборот укрепляет экстремистов . И это, так или иначе, открывает путь к радикализации ", - сказал министр.

Читайте также: Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду: Будем наносить удары повсеместно

По его словам, гуманитарная ситуация в Идлибе приведет к усилению радикализации, эскалация ситуации приведет к новой волне беженцев, которая угрожает Европе и странам за ее пределами.

Он отметил, что Турция добивается, чтобы силы режима Асада немедленно прекратили атаки, придерживался режима прекращения огня и обеспечивали возвращения людей в свои дома и территорий.

Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил в ответ на артобстрел в Идлибе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать